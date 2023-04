Publiscopie : Votre interlocuteur expert pour les pigments et additifs

Reconnu pour son expertise sur le marché des spécialités chimiques pour les peintures depuis plus de 20 ans, Alterkem se développe désormais, avec succès, sur le marché des plastiques.



”Lorsqu’un industriel recherche des pigments et additifs de formulation spécifiques (épaississants, antioxydants, absorbeurs d’UV, retardateurs de flamme, biocides, etc.) pour améliorer l’esthétique, la durabilité et les performances de ses produits, il est important qu’il ait en face de lui un interlocuteur qui comprenne son process et ses exigences et parle le même langage”, note Alain Courveaulle, Country Manager.



”Nos commerciaux sont des ingénieurs et apportent à nos clients (acheteurs, techniciens de laboratoire ou développeurs de produits) leur technicité pour répondre précisément à leurs problématiques et à leur cahier des charges. Ils sont prescripteurs de solutions”, précise-t-il.



unE autrE vision dE la distribution



Alterkem se positionne également comme un distributeur stockeur pour assurer à ses clients une disponibilité maximale des produits. ”à partir du moment où l’on établit un courant d’affaires avec un client, nous stockons ses produits pour qu’ils soient à sa disposition. Cela permet également de lisser l’effet des variations de prix de ces spécialités chimiques sur la durée. En apportant ce service, nous jouons pleinement notre rôle de distribution.”



La personnalisation de la relation client est un autre atout d’Alterkem. Chaque client est suivi par un interlocuteur dédié, qui connaît son historique, son métier, ses attentes spécifiques. ”Nous parions sur la fidélisation de nos clients”, précise Alain Courveaulle.



dEs fournissEurs dE prEmiEr plan



Filiale du groupe espagnol Kadion, Alterkem dispose d’un large portefeuille de produits. ”Nous travaillons avec une vingtaine de fournisseurs d’envergure internationale, rigoureusement sélectionnés pour le dynamisme de leur R&D, l’excellence de leurs produits et leurs niveaux de certification. Ces spécialités chimiques uniques permettent de fabriquer des produits performants qui répondent aux réglementations environnementales les plus récentes et les plus strictes.”



Ces partenariats permettent à Alterkem de distribuer sur le marché français des spécialités chimiques répondant aux besoins de toute entreprise de transformation, quels que soient le type de plastique et le procédé utilisé (avec des bases PE, PP, PET, PVC, EVA, PA, POM ou PC). Et d’ajouter constamment de nouveaux produits à son portefeuille pour accompagner l’évolution de l’industrie des plastiques, notamment le développement de nouveaux matériaux comme les plastiques biosourcés et biodégradables.











