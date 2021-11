Publiscopie : Votre guide de référence pour la protection anticorrosion par peinture

Mieux comprendre les technologies et connaître les points clés d’une protection durable des structures contre les agressions de leur environnement, telle est la finalité du guide ”Protection anticorrosion des structures métalliques par systèmes de peinture”, publié par la Filière Peinture Anticorrosion.



” La peinture anticorrosion, applicable sur toutes surfaces métalliques, offre une protection dont la durabilité atteint plusieurs décennies, rappelle Émilie Tang, responsable communication de la Filière. Cette technologie préservant aujourd’hui un très grand nombre d’installations et d’équipements industriels reste toutefois mal connue dans ses détails. C’est donc pour contribuer à une meilleure compréhension des enjeux de qualité et de durabilité entre tous les acteurs (clients, fabricants et applicateurs) que nous avons élaboré ce guide.



DES INFORMATIONS ESSENTIELLES ET ILLUSTRÉES



Le guide condense, sous un format pratique, les principales informations techniques sur la peinture anticorrosion, actualisées selon les dernières normes en vigueur. Offrant une lecture facile par tous, il comporte de nombreuses illustrations, des schémas explicatifs et un résumé des points clés au début des chapitres. Ceux-ci recouvrent des éléments de base sur la corrosion et les moyens de protection, la corrosivité et la durabilité, les types de systèmes de peinture, les préparations de surfaces et l’application, les aspects qualité et HSE.



La démarche de certification des produits et des compétences, et l’homologation de garantie complètent le panorama.



UN LARGE PUBLIC CONCERNÉ



Ce guide s’adresse, entre autres, aux maîtres d’ouvrages et aux donneurs d’ordres, à la fois aux fonctions techniques et à celles des achats impliquées dans les projets de protection anticorrosion d’installations et d’équipements. Il aidera autant les techniciens à mieux rédiger les cahiers des charges que les acheteurs à appréhender les travaux proposés, en maintenance ou pour les travaux neufs.



Une vidéo de présentation est accessible en activant le QR code cidessous.













