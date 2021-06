Publiscopie : Votre fournisseur privilégié en cartes électroniques dans le sud-est parisien

” Chez Systech, nous avons une forte activité dans l’aéronautique et la Défense et nous avons fait le choix de concentrer notre activité sur un secteur géographique précis autour du plateau de Saclay (pôle d’innovation et de recherche) et de Massy, où se trouve notre client Safran Electronics & Defense. Notre ambition est de prendre tous les marchés du Sud-Est parisien ! ”, annonce Vincent Fanon, directeur général de Systech, entreprise spécialisée dans la conception de cartes électroniques (sous-ensembles et ensembles complets) et les câblages filaires.



Les arguments de la société pour atteindre cet objectif : apporter une expertise reconnue dans le domaine de la sous-traitance électronique validée par la certification aéronautique EN 9100 ; faciliter les échanges entre ingénieurs maison et clients grâce à la proximité ; enfin, être très réactifs dans la livraison des produits (certains pouvant être expédiés en express par taxi).



un interlocuteur unique



L’entreprise d’Eure-et-Loire bénéficie d’un autre élément différenciant par rapport à ses concurrents. ” Nous avons internalisé toute la chaîne de valeur , explique Vincent Fanon. Laboratoire R&D, CAO-DAO, unité de production, tests fonctionnels, nous réalisons tout sur un même site, ce qui est rare. Nous ne faisons appel à aucun sous-traitant.”



Là encore, maîtrise des process et réactivité sont au rendez-vous pour la production de cartes électroniques très techniques en petites et moyennes séries. Résultat : une excellente santé financière et un portefeuille de 120 clients qui ne cesse de s’étoffer.











Voir la version imprimable