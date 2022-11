Publiscopie : Vos pompes et compresseurs spécial agroalimentaire sont chez Mouvex

Fondée en 1906 (il y a plus d’un siècle…) par l’ingénieur André Petit, l’inventeur de la pompe à piston excentré (une pompe développée afin d’optimiser les process, notamment dans l’alimentaire), l’entreprise française Mouvex (contraction de ”Mouvement Excentré”) fait partie, depuis 2008, du groupe américain PSG®-Dover, qui lui a ouvert son organisation mondiale.



L’offre s’est également élargie et Mouvex propose désormais, audelà des pompes à piston excentré, des pompes péristaltiques ainsi que des compresseurs à palettes rotatives et à vis.



Un éventail complet de pompes et de compresseUrs



Implantée à Auxerre (Bourgogne, France) sur un site-usine moderne pourvu d’un parc machines de tech nologie avancée (centres d’usinage, solutions de tribofinition, etc.), Mou vex propose un éventail complet de pompes et de compresseurs sur mesure pour tous types d’applica tions industrielles depuis l’agroa limentaire jusqu’à la pharmacie et les cosmétiques en passant par la chimie, l’industrie générale, l’énergie, l’ Oil & Gas , la défense, la marine, les transports… ”, explique Paul Cardon, Business Development Manager.



De fait, Mouvex opère aujourd’hui sur les cinq continents via un réseau mondial de distributeurs et d’équipementiers déployés en Europe, aux Amériques, en Afrique et en Asie-Pacifique, et exporte vers plus de 60 pays.



transfert de liqUides et/ oU de pUlvérUlents



Mouvex est aujourd’hui l’un des fabricants mondiaux majeurs de pompes volumétriques et de compresseurs destinés au transfert de liquides ou de pulvérulents. ” Avec plus de 50 années d’expérience et de savoir-faire, notamment dans le secteur agroalimentaire, les équipes Mouvex viennent de lancer la gamme H-Flo, des pompes à piston excentré de nouvelle génération (sans garniture mécanique) dotées d’amé liorations multiples afin de s’adapter au plus près des impératifs d’hygiène propres à ce secteur ”, annonce Paul Cardon (voir ci-dessous).



h-fLo, pompe 100 % étANche, AdAptée Aux compoSéS “frAgILeS”



” La gamme H-Flo est constituée de pompes de nouvelle génération, parfaitement étanches et conçues pour un nettoyage aisé et rapide (maintenance très faible), sans zone de rétention bactérienne , explique Paul Cardon. La gamme H-Flo uti lise la technologie ECS ( Easy Clean Service ) développée en interne. ”



des matériels à la nettoyabilité exemplaire



Les pompes H-Flo disposent des certifications européennes (CE 1935-2004) et américaines (FDA) ; elles répondent en outre à la réglementation rigoureuse EHEDG ( European Hygienic Engineering & Design Group ), garantissant des matériels à la nettoyabilité exemplaire (NEP – nettoyage en place), parfaitement ”hygiéniques”, l’idéal pour les secteurs tant de l’agroalimentaire que de la pharmacie ou des cosmétiques. ” Le système ECS garantit le passage des fluides de nettoyage à travers toute la pompe ; celle-ci devient alors ’totalement passante’ ” précise Paul Cardon.



En outre, grâce à l’amélioration des performances, les pompes H-Flo sont adaptées tant au pompage de fluides à viscosité élevée, comme des concentrés de fruit, qu’au transfert de fluides fragiles tels que les levures de bière. De plus, leur forte capacité de vide à l’aspiration, et de compression d’air au refoulement, permet une récupération de produit dans les tuyauteries et cuves allant jusqu’à 90 % dans certains cas.













