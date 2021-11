Publiscopie : Vibarrel®, pour traiter sans risque les pièces les plus fragiles !

Utilisés régulièrement dans le secteur du luxe, les systèmes vibrants Vibarrel® offrent aussi de multiples avantages dans le traitement de surface de pièces en vrac ou à l’attache, comme l’explique Fleur Vacheron, directrice commerciale chez TDS: ” Cette technologie, basée sur un panier vibrant, se révèle par ticulièrement adaptée pour trai ter en toute sécurité, et sans risque d’endommagement, des petites pièces délicates comme des pièces de conductivité électrique. La répar tition des produits est uniforme et l’intégralité de la pièce est traitée sans aucune marque d’accroche. ” La consommation de métaux précieux est également réduite en comparaison avec une solution tonneau.



DES OUTILS ET PROCESS À LA POINTE



TDS dispose, par ailleurs, d’une nouvelle ligne de traitement automatisée dédiée à l’argentage de pièces de contact. ” Celle-ci nous différen cie sur le marché, car la plupart de nos concurrents travaillent manuel lement. Elle a été financée en par tie grâce au plan France Relance et aux aides de la région Auvergne Rhône-Alpes. Ce projet de faire de l’argentages’inscrit dans l’évolution de la société familiale, qui sera cen tenaire l’année prochaine ”, souligne Fleur Vacheron.



PME qui a toujours mis en œuvre les dernières technologies utilisées par les grands groupes, TDS a déployé le logiciel CATS – qui garantit une traçabilité totale du process sur chaque pièce – sur toutes ses lignes de production. Une preuve supplémentaire que l’entreprise est aujourd’hui bien ancrée dans l’industrie 4.0.











