Publiscopie : Vers une solution logistique de plus en plus verte

Changer de modèle ! Verdir la logistique et le transport pour respecter les exigences de la COP 21, telle est l’ambition de la société Houtch (400salariés, 11 sites), certifiée ISO14001 et ISO 9001, qui a réduit de 80 % ses émissions de CO2 en moins de cinq ans. ” Aujourd’hui, 50 % de notre flotte (200 moteurs) roule au gaz naturel et nous sommes en test sur des carburants alternatifs, comme le bioéthanol et le colza , explique Alain Houtch, dirigeant de cette entreprise familiale créée en 1965. Nous travaillons avec la société Gaz'up pour créer un réseau de stations multiénergies renouve lables sur toute la France, ouvertes à tous les usagers. ”



Houtch assure plus de 1000 livraisons par jour, avec un bilan carbone de plus en plus faible.



MOTEUR DE LA LIVRAISON PROPRE



Après la station GNC (gaz naturel compressé) ouverte en 2018 à SaintQuentin (Aisne), une seconde verra le jour, en 2022, à Tilloy-lez-Cambrai, sur le nouveau site logistique Houtch. Une surface de 42000m², qui propose des formules clés en main (prestations logistiques, location immobilière ou solution mixte), et qui répond aux exigences ICPE (installations classées pour l’environnement) tout comme son site logistique voisin, situé à Ploisy (02200) et mettant à disposition 9000 m2.



D’autres actions sont déjà engagées. Houtch fait partie du groupement FLO Palettes, qui assure des tractions 100 % vertes sur toute la France à partir d’un hub implanté à Orléans. Dans le cadre de l’action ”Un arbre planté toutes les dix palettes transportées”, l’entreprise a déjà planté plus de 300000 arbres (à fin 2021), en partenariat avec les Pépinières Naudet.













