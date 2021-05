Publiscopie : Une vidéosurveillance intelligente pour une protection maximale

EET France distribue une gamme de solutions de vidéosurveillance comprenant les marques de référence du marché : Axis (caméras, radars, haut-parleurs, analytique), Cambium Networks (réseaux), Legrand DCS (baies de stockage et câblage). ” Nous possédons une expérience de 30 ans dans le domaine et sommes en mesure de proposer une infrastructure complète pour la mise en place de solutions de protection périmétrique des sites critiques et des entreprises ”, confie Richard Gregoire, directeur général d’EET France.



SOLUTIONS AXIS POUR UNE SÉCURITÉ DE “BOUT EN BOUT”



EET France fournit les caméras IP connectées d’Axis, qui transmettent les images filmées via une connexion réseau, avec une résolution haute définition quelles que soient les conditions d’éclairage, la taille et les caractéristiques des zones sous surveillance.



Configurables via le réseau, s’intégrant facilement au logiciel de gestion vidéo Axis ou à un produit partenaire, elles incorporent des fonctions d’analyse évoluées pour traiter et comprendre les données et images capturées. Couplez une caméra thermique Axis, permettant de surveiller les zones plongées dans l’obscurité, avec un radar de détection intelligent et un haut-parleur réseau de la marque pour obtenir une solution de détection fiable, opérationnelle 24 heures/24, 7 jours sur 7. Détectez avec le radar, vérifiez avec la caméra, agissez via une annonce sonore pré- enregistrée ou live.



En cas d’intrusion, cette dissuasion en temps réel est le plus souvent d’une efficacité redoutable, évitant d’avoir recours à des mesures supplémentaires.













