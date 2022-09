Publiscopie : Une tête bien protégée en toutes circonstances

Fondée en 1993 dans le Nord, la marque Surflex® est spécialisée dans la protection de la tête et propose une large gamme de casquettes, bonnets et chapkas qui, grâce à leur coque ergonomique, protègent contre les chocs, les heurts, les blessures et les lacérations selon la norme EN 812.



” Une des clés pour se différencier et apporter de la valeur réside dans l’innovation. En prenant en compte les remarques de ceux qui les portent : “ trop chaudes, trop lourdes, pas assez confortables ’, nous avons conçu différents modèles pour répondre à ces besoins de légèreté, d’aération, tout en gardant un niveau de protection élevé et un look tendance.



Notre plus grande force ? Notre stock disponible, gage de réactivité, et la flexibilité de nos équipes” , indique Constance Laloy, directrice générale.



UNE CASQUETTE POUR CHAQUE USAGE



La gamme comprend des modèles équipés de lampes frontales LED, d’une bande anti-transpirante pour une sensation de fraîcheur, ignifugés anti-feu ou encore polaires pour affronter l’hiver. Tous peuvent être proposés avec une jugulaire de protection et/ou personnalisés aux couleurs et logos de l’entreprise cliente.



Début 2022, pour contribuer à la diminution des déchets et à la protection de l’environnement, la marque a sorti le modèle ECO RECYCLE, une casquette fabriquée à base de matériaux recyclés écoresponsables.



Enfin, d’ici début 2023, Surflex® relocalisera 50 % de sa production en France pour obtenir un produit fini 70 % made in France tout en restant compétitif.













Voir la version imprimable