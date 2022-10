Publiscopie : Une technologie disruptive pour interconnecter vos composants

Dans le domaine de l’assemblage de composants électroniques destinés aux modules de puissance que l’on retrouve dans les véhicules électriques ou hybrides notamment, une solution disruptive est en train d’émerger.



UNE TECHNIQUE INNOVaNTE



La technique de frittage par nanofils de cuivre constitue une solution d’interconnexion de composants très innovante. Elle n’a pas les inconvénients du brasage eutectique, peu fiable dans certaines applications, ni du frittage à l’argent, avec ses process lourds, une inadéquation des CTE et un coût de matière élevé.



Le frittage par nanofils de cuivre résout ces problèmes et dispose de nombreux autres avantages : une conductivité électrique et thermique élevée, une résistance aux hautes températures (500 °C), un assemblage à température ambiante (jusqu’à 170 °C), une amélioration de la stabilité à long terme, une absence de métaux lourds et la possibilité d’un packaging 3D. L’entreprise NanoWired, qui a inventé le procédé de frittage par nanofils de cuivre, a d’ailleurs été récompensée aux Hermes Awards 2019.



UNE maCHINE UNIQUE



”Davum TMC distribue les machines de frittage de la marque PINK, indique Christophe Ratieuville, directeur technique de Davum TMC. Celles-ci permettent des assemblages de composants extrêmement robustes grâce à une presse qui peut fournir jusqu’à 200 tonnes de pression. à noter que les outils de pressage sont interchangeables.”



De conception modulaire, les machines PINK se déclinent en deux séries : la première est dédiée aux opérations en îlots pour les bureaux d’études et la réalisation de petites séries notamment. L’autre propose des modèles pouvant être intégrés sur les lignes de process des fabricants de composants électroniques. Parmi les caractéristiques supplémentaires de ces machines pour électronique de puissance, signalons la possibilité de procéder à des chargements et déchargements manuels ou automatiques, mais aussi de contrôler avec précision l’atmosphère, les températures et les rampes de pression.



Des options sont également disponibles pour composer la machine la plus performante qui soit, selon l’usage souhaité. Il est ainsi possible de choisir son module de préchauffage et/ou de refroidissement et d’ajouter des systèmes de chauffage top/ bottom spécifiques. Quant aux tailles de chambres, elles peuvent être réalisées sur mesure.













