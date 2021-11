Publiscopie : Une technologie avancée pour réaliser des pièces et composants tubulaires

Spécialisée depuis plus de 40 ans dans le travail et l’utilisation de tubes pour toutes les applications, Hanssen Machine Tools développe en Europe des technologies avancées dans le domaine du parachèvement tubulaire (coupe, usinage, cintrage, formage, etc.).



Cela se traduit notamment par la fourniture de machines pour la coupe, le cintrage, le formage et l’usinage du tube : ”Nous travaillons avec des fabricants internationaux reconnus sur leurs marchés, précise Patrick Camp, son dirigeant. Par exemple, pour les machines de coupe de tube par cisaillage, c’est un fabricant américain, et pour les lignes transfert tubes, un italien.



DE LA MACHINE À LA LIGNE COMPLÈTE



Les machines proposées présentent des performances particulièrement appréciées. Avec les machines de coupe, par exemple, une haute cadence (jusqu’à 5 000 pièces par heure), aucune perte matière, pas de copeaux, pas de lavage des tubes coupés nécessaire, pas de bavures et aucune déformation.



Hanssen assiste aussi ses clients pour une automatisation complète de la fabrication de pièces et composants tubulaires à partir de tubes acier. Ses lignes de transfert intégrées et automatiques sont utilisées dans le monde entier pour toutes applications de fabrication de pièces et de composants tubulaires (sièges, guides appuie-tête ou tubes pour airbags pour l’automobile, échelles et escabeaux, accessoires tubulaires pour échafaudages, etc.) : ”Nos lignes transfert automatiques sont intégrées et permettent de réaliser à des cadences de production élevées toutes les opérations nécessaires”, conclut Patrick Camp.











