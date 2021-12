Publiscopie : Une sonde qui pilote votre système de ventilation

” La pollution extérieure pénètre dans TOUS les bâtiments. La Covid peut être considérée comme un polluant de l’air et possède un comportement analogue, ainsi que la même source que le CO2 ” , rappelle Yann Poisson, directeur produits & marketing de l’entreprise NanoSense, spécialisée dans la conception de sondes de qualité de l’air.



” Afin de préserver la santé et la productivité, il est essentiel de contrôler le renouvellement d’air dans les bâtiments. Une ventilation intelligente permet également de réaliser plus de 15 % d’économies d’énergie. ” Parce qu’elles peuvent agir sur tout type de ventilation, les sondes NanoSense répondent à cet enjeu.



UNE SONDE, TREIZE MESURES DIFFÉRENTES



La sonde EP5000 vient piloter n’importe quel système de ventilation. Elle mesure le CO2, les COV (composés organiques volatils), les particules fines, l’humidité, le bruit, la luminosité, la température, l’ozone, le NO2 et les odeurs. En plus d’avoir une image globale de l’intérieur des bâtiments, elle calcule des indicateurs comme la productivité, l’impact sur la santé à court ou long terme, le risque de transmission virale… L’EP5000 est ultra-connectée et paramétrable via une application, afin d’adapter au mieux le pilotage au bâtiment. Multiprotocole, elle s’interface avec tous les bâtiments et les supervisons du marché.



Outre la sonde EP5000, toutes les sondes NanoSense peuvent agir sur tout type de ventilation.



Société innovante, NanoSense a remporté, en 2018 et 2019, le challenge Microcapteurs de l’AIRLAB (labo d’Airparif). Un gage de sérieux et de qualité.













Voir la version imprimable