Publiscopie : Une solution stable pour valoriser les plastiques broyés

Plusieurs nouveaux secteurs industriels réutilisent désormais des matières plastiques broyées ou recyclées, tout en conservant un haut niveau de qualité. Spécialiste reconnu de la presse à injecter, FARPI-FRANCE distribue de nouveaux équipements intégrant les derniers progrès sur le dépoussiérage et le dosage.



”Le nouveau broyeur du japonais MATSUI et son système de dépoussiérage change la donne, assure Raphaël Roux, CEO de FARPI-FRANCE. Quand il est combiné à la machine de dosage pondéral MOVACOLOR, d’origine hollandaise, les performances sont spectaculaires.” Très compact, avec une faible emprise au sol, l’équipement est simple à mettre en œuvre et à optimiser. Il limite les pertes, tout en permettant aux industriels de satisfaire les contraintes normatives de plus en plus élevées.



UN ROI DE 6 MOIS



Appliquée dans l’automobile, la réintégration du PVC polyamide peut atteindre 30 % de la matière à injecter, pour des pièces de fixation par exemple, en conservant les mêmes propriétés de résistance mécanique que la matière neuve. Ainsi combinées aux presses à injecter 100 % électriques JSW distribuées par FARPI-FRANCE, les solutionsde MATSUI et MOVACOLOR permettent de stabiliser le process lors d’intégration de broyés et réaliser des pièces plus techniques, notamment dans l’électrique et l’automobile.



Avec une qualité éprouvée, les plasturgistes améliorent ainsi leurs performances environnementales, sans surcoût. ”Quand les clients font le calcul, ils s’aperçoivent qu’en moins de 6 mois, leur investissement est rentabilisé” , témoigne Raphaël Roux.













