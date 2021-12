Publiscopie : Une solution pour détruire les pollutions olfactives dans l’air

Le premier critère de la qualité de l’air, pour toute personne, reste son odeur. Les laboratoires Phodé ont développé la solution Norasystem contre les pollutions olfactives.



Celle-ci agit par catalyse combinée et déclenche une réaction de minéralisation des molécules odorantes, qui retrouvent, par conséquent, leur état naturel stable, non perceptible : ” Il ne s’agit pas de masquer une odeur par ajout d’un parfum supplémentaire , indique Thomas Chabbert, responsable développement nouvelles activités. La technologie que nous avons développée détruit purement et simplement les odeurs, et ceci, de manière instantanée, sans aucune attente .”



UNE PRESTATION COMPLÈTE



Les produits Norasystem peuvent être utilisés à l’intérieur ou l’extérieur. Formulés à partir d’un actif d’origine naturelle, ils sont sans danger pour l’humain et l’environnement. On les retrouve dans de nombreux secteurs d’activité comme l’assainissement (station d’épuration, etc.), le traitement des déchets, l’industrie (agroalimentaire, pétrochimie, métallurgie, engrais, etc.), les collectivités (cuisines, immeubles, etc.) ou l’élevage.



Sa mise en œuvre est simple : le produit est prêt à l’emploi et diffusé par un ou plusieurs systèmes de brumisation, qui sont installés près du lieu d’émission : ” Nous sommes en mesure d’assurer une prestation complète , précise Thomas Chabbert. Nous effectuons notamment l’étude du besoin sur site pour dimensionner correctement le système à mettre en place .” Seule l’installation est assurée par un partenaire, spécialiste dans le domaine des brumisateurs.













