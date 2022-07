Publiscopie : Une solution Plug & Play pour le monitoring de vos process

Vous souhaitez garder une vue d’ensemble cohérente de votre production et de votre logistique, mais aussi l’améliorer durablement ? Werma propose une solution digitale pour le suivi, l’amélioration continue et l’optimisation des processus.



la transparence numérique en temps réel



”C’est une nouvelle version de notre solution SmartMONITOR qui fonctionnait avec une base de données SQL, sous Microsoft. Avec WeASSIST, les informations transmises sont stockées dans le cloud et accessibles depuis tous les terminaux : smartphones, tablettes, PC. Vous gardez un œil sur votre entreprise, en ligne et en temps réel, même à distance”, explique Stéphane Le Duff, responsable commercial.



Qu’il s’agisse de machines ou d’installations, de logistique d’expédition ou de postes de travail manuels, WeASSIST garantit la transparence numérique en temps réel.



Weassist, une solution Basée sur le cloud



WeASSIST est une solution plug & play innovante pour la surveillance complète et durable de vos processus de production. Prête à l’emploi, tout en un, elle est facile à installer et à configurer, et largement évolutive. Les données pertinentes issues des solutions de signalisation déployées sont mises à disposition de manière claire, indépendamment de la source (fabricant, type et âge de machines ou postes de travail manuels), via des tableaux de bord individuels. Contrairement aux systèmes MDC/ MES complexes ou aux solutions IoT, WeASSIST permet d’évaluer facilement le potentiel d’optimisation, en temps réel et en tout lieu.



fleXiBilité et personnalisation



WeASSIST est bien sûr compatible avec les colonnes lumineuses et les boîtiers AndonWireless de Werma : elles signalent l’état des machines et des postes de travail directement dans le logiciel via une passerelle dédiée. Les dysfonctionnements sont immédiatement visibles à un stade précoce, pour en déduire durablement des optimisations de processus.



Le système est flexible et peut être installé sur un parc existant, les machines ou postes de travail en place pouvant être facilement mis à niveau. Que vous démarriez à petite, moyenne ou grande échelle, WeASSIST s’adapte à tout moment à vos infrastructures de fabrication ou d’expédition spécifiques grâce à son principe modulaire. De plus, la configuration assistée par logiciel permet de personnaliser les options de commande et de visualisation.













