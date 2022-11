Publiscopie : Une solution clé en main pour préparer l’affichage environnemental

Écoconception des produits et emballages, affichage environnemental, la loi Agec de 2020 et la loi Climat et Résilience de 2021 encouragent et accélèrent les démarches de développement durable dans l’agroalimentaire.



Pour aider à relever ces enjeux de transformation et à réduire l’impact environnemental de vos produits, Keendoo a coconstruit une offre spéciale avec son partenaire O2m Conseil : KO2MPACT®.



l’alliance de deUx expertises



Inédite sur le marché et proposée sous forme d’abonnement par site, KO2MPACT® associe une prestation de conseil et de formation avec un outil logiciel. Elle permet aux acteurs de l’IAA de se préparer à répondre à la nouvelle obligation d’affichage environnemental qui, courant 2023, permettra aux consommateurs de connaître l’empreinte environnementale d’un produit via un score spécifique. ” Une dizaine de jours sont aujourd’hui nécessaires pour réaliser l’Analyse du cycle de vie (ACV) d’un produit sur laquelle s’ap puient les scores environnementaux en cours d’expérimentation (EcoScore ® , Planet-score ® , etc.).”



”Assez démunis, les industriels ont besoin d’être accompagnés sur la méthodologie à suivre. Mais pour des raisons de temps et de coût, ils doivent aussi vite devenir autonomes sur ces calculs d’impacts. C’est ce que nous leur proposons avec KO 2MPACT ® ”, explique Anne-Joëlle Cochard, responsable marketing.



Avec KO2MPACT®, O2m conseille et forme les industriels pour mettre en place une démarche et la méthodologie de l’ACV, puis les assiste pour identifier les bons leviers d'actions. Keendoo, de son côté, assure la formation à l’utilisation de l’outil spécifiquement développé pour rassembler ces données et calculer le score environnemental selon les règles définies par les pouvoirs publics.



prêt à afficher l’impact de vos prodUits ?



Les données nécessaires à l’analyse du cycle de vie sont souvent disséminées dans différents services de l’entreprise. Les recueillir et les consolider est long et fastidieux : l’outil Keendoo fiabilise et agrège ces données dans un référentiel sécurisé où elles sont mises à jour. Il calcule plus vite et plus finement le score environnemental du produit. ” Avec KO 2MPACT ® , l’entreprise garde la maîtrise de ses données produits et n’a plus besoin de les confier à un prestataire extérieur pour calculer son affichage environ nemental. ”



Selon l’Ademe, l’alimentation représente 24 % de l’empreinte carbone des ménages. L’affichage environnemental qui sera déployé courant 2023 doit permettre de réduire ces impacts en guidant les consommateurs vers les produits les plus vertueux.













