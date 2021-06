Publiscopie : Une réponse complète pour la réalisation de pièces en injection plastique

Forte d’une capacité de production et de stockage sur plus de 2 400 m2, la société RIAL, fondée en 1986, accompagne ses clients dans la fabrication de pièces en injection plastique, en petites ou en grosses séries.



Sur la base d’une simple DFN (définition numérique d’une pièce), elle assure une prestation de A à Z, de l’étude à la conception de l’outillage, des essais sur les pièces jusqu’à leur production : ” Nous pouvons les livrer 'brutes' ou finies (tampographie, pose d’inserts à chaud ou à l’ultra son, sérigraphie, peinture, etc.) , précise Aurélien Moslard, son président. Notre expérience nous a donné une véritable expertise technique de la pièce plastique.”



capacités techniques et service



L’entreprise dispose d’un bureau d‘études capable d’accompagner chaque client dans la conception, la modification et l‘optimisation de ses pièces en vue de leur production industrielle. De plus, son parc machines, composé de 13 presses de 50 à 1 000 tonnes de force de fermeture, lui permet de réaliser des pièces allant de 0,1 g à 4 kg. ” Mais nous restons une PME à taille humaine, complète Aurélien Moslard. Ce qui nous donne une grande souplesse et une réacti vité optimale pour répondre à tout type de demande. Des qualités très appréciées par les grands groupes. ” Enfin, la société a été rachetée récemment par son président, qui a su réunir autour de lui une équipe d’experts solide et soudée. ” Nous sommes proches de nos clients et le service est aussi important que notre expertise technique. Il est essentiel pour nous de leur appor ter une réponse complète. ”













Voir la version imprimable