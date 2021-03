Publiscopie : Une presse à injecter 100 % électrique qui améliore les performances

L’utilisation de presses à injecter électriques gagne toutes les industries, y compris pour le moulage de volumes importants. Pour des pare-chocs automobiles ou des bacs de jardinerie en grande série, par exemple, les machines japonaises JSW, dont FARPI-FRANCE est le distributeur exclusif en France, se révèlent rentables dès leur mise en service (réduction du nombre de pièces rebutées). ”Elles sont deux fois plus sobres en énergie, en eau et en matières premières que les presses hydrauliques et deux fois plus performantes”, affirme Raphaël Roux, directeur général de FARPI-FRANCE.



La gamme étendue propose une force de verrouillage jusqu’à 3 000 tonnes et une capacité d’injection supérieure à 22 kg. ”Plus les taux horaires de fonctionnement sont élevés, plus l’économie est grande. C’est le facteur 4 !” , ajoute le directeur, qui compte déjà 700 presses à injecter 100 % électrique en France.



ÉCONOMIES D’ÉNERGIE CERTIFIÉES



Faire le choix d’une presse 100 % électrique présente l’avantage de satisfaire les nouvelles exigences écologiques du marché. C’est également un investissement qui se rentabilise très rapidement du fait de la longévité et la haute performance des machines.



Les machines adaptées au process de chaque client, installées et entretenues par FARPI-FRANCE, sont éligibles au certificat d’économie d’énergie CEE IND-UT-129. Plus propres, moins bruyantes, elles offrent des qualités de stabilité et de répétabilité essentielles pour l’utilisation de matières plastiques recyclées.













Voir la version imprimable