Publiscopie : Une poignée de transport intégrée dans vos emballages

Acteur de premier plan dans la conception et la production de machines pour le carton ondulé et l’emballage sous film rétractable, Polypack Europe innove pour proposer des solutions toujours plus efficaces et respectueuses de l’environnement.



Ainsi, le groupe a récemment breveté une poignée de transport intégrée sous l’appellation Handlewrap™. Cette poignée fait vraiment la différence si vous êtes à la recherche d’un moyen pratique, écologique et efficace pour emballer vos produits !



Robuste et fabriquée à partir d’une seule source de matériau – ce qui simplifie son traitement en fin de vie – la poignée est intégrée au film d’emballage, évitant tout risque de perte ou de détérioration. C’est donc une solution plus durable et plus fiable que les poignées de transport traditionnelles.



LA POLYVALENCE POUR DES UTILISATIONS MULTIPLES



Et ce ne sont pas ses seuls atouts ! ”Handlewrap™ s’intègre dans le design de l’emballage et peut contribuer à attirer l’attention dans un rayon et influer favorablement sur les ventes des produits ainsi emballés. Avant tout, elle améliore très nettement l’ergonomie de l’emballage et facilite le transport et l’utilisation pour les consommateurs finaux”, précise Fabrice Delisle, responsable technico-commercial.



La poignée intégrée de Polypack Europe est particulièrement adaptée aux produits volumineux et difficiles à transporter, tels que les packs de sodas, de bouteilles d’eau ou les multipacks de briques alimentaires.











Voir la version imprimable