Publiscopie : Une pochette de 25 masques pensée pour les plans de travail

Dans le secteur spécifique de l’agroalimentaire, l’usage du masque répond à des besoins particuliers. Attentif aux contraintes des opérateurs, Kolmi Hopen propose désormais un conditionnement qui tient compte des risques inévitables de projections de toute nature. À la différence de la boîte en carton traditionnelle, cet emballage protège parfaitement les masques jusqu’à leur utilisation et facilite leur retrait. Sur un plan de travail, la pochette plastifiée garantit l’intégrité des masques, protégés par une étiquette repositionnable.



PRÉSERVER LES QUALITÉS DES MASQUES



”Les équipes R&D et marketing de Kolmi Hopen s’étaient jusqu’à présent concentrées sur l’efficacité des masques, ainsi que sur le confort des utilisateurs, explique Émilie Garnier, en charge de la communication. L’observation de leur usage nous a incités à emprunter une forme d’emballage qui a fait ses preuves pour d’autres produits.”



À la différence du carton qui se dégrade de manière invisible et diffuse certaines particules, l’emballage flowpack préserve les qualités des masques – essentiel dans les salles blanches, à environnement contrôlé, et plus généralement pour toutes les activités sensibles.



UN CONDITIONNEMENT ANTI-GASPI



Disponible en format 25 unités, cette présentation est proposée sans surcoût unitaire. Elle contient 25 masques chirurgicaux de type IIR, répondant à la norme EN 14683:2019 + AC:2019. Facile à ranger et à déplacer, ce conditionnement vise également à réduire le gaspillage, les masques exposés étant trop souvent jetés avant leur emploi.



Enfin, quoique plus compacts, avec des élastiques soudés à l’extérieur, les masques assurent un bon ajustement pour limiter les fuites au visage. Comme toute la gamme Kolmi Hopen, ces équipements préservent les peaux sensibles grâce à une couche intérieure non irritante qui ne s’use pas, même lors d’un usage prolongé.











Voir la version imprimable