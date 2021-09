Publiscopie : Une plateforme globale et modulaire pour piloter l’industrie 4.0

Après avoir anticipé le MES dans les années 1990, puis l’ordonnancement dans les années 2000, sedApta-osys se distingue aujourd’hui avec son approche globale et modulaire pour le pilotage de la supply chain et de la performance industrielle.



Preuve que l’innovation reste le marqueur ADN principal du groupe européen qui fête son 40e anniversaire, sa plateforme digitale incorpore désormais un moteur IA/ML (Intelligence artificielle/Machine Learning) d’ELISA Corporation. à partir de la compréhension des données, des modèles prédictifs permettent d’automatiser des processus et de répondre ainsi aux aléas de la supply chain au quotidien telles que les variations brutales de la demande liées aux soubresauts de la crise Covid et aux nouveaux modes de consommation.



la Fabrication intelligente Dans l’usine 4.0



”Notre plateforme digitale OSA et modulaire peut intégrer la prévision des ventes, la gestion et le réapprovisionnement des stocks, la gestion de la sous-traitance, la planification, l’ordonnancement et le MES, souligne Fabrice Chausserais, directeur général de sedApta osys. Une tour de contrôle permet de simuler et piloter en temps réel les variations de la demande, les stocks et le pilotage de production en vérifiant la capacité à produire via nos outils d’ordonnancement et MES.” Ces solutions et dernières technologies software et hardware seront présentées lors des Digital Supply Chain Innovation Days organisées par sedApta group à Sestri Levante (Italie) du 5 au 7 octobre prochains.













Voir la version imprimable