Publiscopie : Une offre unique de produits de câblage, standards ou sur mesure

Le groupe familial Lapp dispose d’une expertise de plus de 50 ans dans les câbles, presse-étoupes, connectiques et accessoires pour câbles (câbles électriques, de puissance ou de données).



Avec son siège social à Stuttgart en Allemagne, et sa plus grande usine en France (à Forbach, en Moselle), le groupe est présent sur tout le continent européen mais aussi au niveau mondial. ”Nous disposons aujourd’hui de plus de 40 000 produits standards en stock pour répondre aux demandes de tous nos clients”, indique Cédric Sadler, product manager.



”Nous leur fournissons également des solutions complètes de liaisons électriques, fabriquées sur mesure, pour répondre à toutes les applications spécifiques.”



INNOVER EN PARTENARIAT



Lapp a également fait de l’innovation son argument majeur, en particulier pour répondre au développement du courant continu dans le cadre de la transition énergétique. Comme par exemple des câbles conçus spécialement pour remplacer ceux en courant alternatif pour les machines-outils. Il y a aussi le câble ethernet single pair, technologie en cours de développement, qui va remplacer les anciens câbles capteurs actionneurs.



Il y a, enfin, le câble pour servo-moteur, le ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM qui présente un nouveau design et une symétrie parfaite des conducteurs à l’intérieur, pour réduire de 60 % les interférences électromagnétiques et les courants de fuite.



”C’est un exemple parfait de la manière de travailler de Lapp, précise Cédric Sadler. Cette dernière innovation a été conçue en partenariat avec un constructeur de servo-moteurs.”











Voir la version imprimable