Publiscopie : Une nouvelle usine avec zone d’injection médicale

Située en Alsace, la société familiale produit des outillages et des pièces techniques, des ensembles et des sous-ensembles personnalisés en matières thermoplastiques et composites. Déjà présente dans le secteur des dispositifs médicaux, l’entreprise propose des solutions innovantes de conception et de codéveloppement.



10 000 M2 AU MEILLEUR NIVEAU DE SÉCURITÉ



Son atelier de 6 500 m² accueille déjà 68 presses d’injection en mono, bi et trimatière et une zone grise équipée d’un process complet ISO8. EMI lance à l’automne 2023 une extension de 10 000 m² pour augmenter sa capacité d’injection, d’assemblage et de conditionnement final.



Le nouveau bâtiment regroupera plusieurs unités, dont un atelier d’injection médicale de 1 800 m², incluant une salle propre classée ISO8 de 250m² et un atelier de montage.



Cette nouvelle zone grise a été pensée pour respecter un flux logistique des pièces et éviter tout risque de croisement. La salle propre ISO8 sera conçue de façon à pouvoir être surclassée en ISO7 pour des productions nécessitant un environnement encore plus strict.



À l’image du premier bâtiment construit en 2017, la prévention des risques est intégrée dès la phase de conception afin de garantir des conditions de travail et des flux optimaux. L’aspect environnemental et les économies d’énergie sont également placés au centre des réflexions.



Sur le plan économique, des dizaines d’emplois seront créés, des profils d’opérateurs, de techniciens et d’ingénieurs sont recherchés. La mise en fonctionnement de cette nouvelle usine est prévue pour fin 2024.











