Publiscopie : Une nouvelle technologie de parafoudre pour votre parc photovoltaïque

Protégée par plusieurs brevets, la technologie CTC (Central Thermal Control) développée par Citel est une technologie de déconnexion entièrement nouvelle, plus sûre, plus fiable et plus rapide.



Le dispositif thermosensible CTC qui déclenche la déconnexion est placé non plus sur chaque composant (varistance), mais au centre du parafoudre. ”Cela permet un déclenchement plus rapide de la coupure en cas de surcharge, grâce à l’impact thermique cumulatif de tous les composants sur un seul point de chaleur”, explique Eddy Godefroy, responsable produit.



”En outre, la température du parafoudre est maintenue beaucoup plus basse pendant la déconnexion, ce qui renforce encore la sécurité de l’installation”, ajoute-t-il.



Autre avantage : le risque de courtcircuit est minimisé. Dès que la capacité de protection restante d’un composant ne garantit plus le fonctionnement du parafoudre, ce dernier se déconnecte totalement et c’est l’ensemble des composants qui doit être changé simultanément, ce qui ”évite de conserver un c omp o s a n t très proche de la déconnexion, et donc une nouvelle intervention à très court terme”.



la nouvEllE gammE dpvn



Succédant à la série DS50, la gamme de parafoudres DPVN est la première à être équipée de la technologie CTC. Elle est spécialement conçue pour protéger les installations photovoltaïques contre les surtensions transitoires du réseau et les effets négatifs de la foudre. Elle peut être utilisée dans toutes les applications, de l’autoconsommation familiale aux ombrières et aux installations industrielles, en passant par l’agrivoltaïsme.











