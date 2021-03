Publiscopie : Une maîtrise technique et un choix d’outillages et visseries sans équivalent

On ne présente plus Rabourdin, entreprise française de premier plan depuis plus de 90 ans, spécialiste de l’outillage et de la visserie. Après son rachat l’année dernière par ACI GROUPE, elle accroît ses savoir-faire et monte en compétences. ”Nous investissons fortement sur la partie études afin de compléter notre gamme de références, explique Guillaume Rabourdin, le directeur général. Nous sommes en mesure de proposer des produits de plus en plus techniques pour pouvoir livrer des pièces de très haute valeur pour des secteurs sensibles comme la Défense et le spatial, par exemple. Nous continuons de développer notre activité hors standard grâce à l’arrivée du Groupe ACI et de la société MPH basée dans l’Isère (38). Chez Rabourdin, nous nous entourons également de partenaires qui nous permettent d’étoffer notre catalogue et persévérons dans cette logique de partenariats. Grâce aux moyens d’ACI GROUPE, nos process logistiques sont encore plus performants.”



Rabourdin n’oublie pas non plus la dimension services et vient pour cela de faire l’acquisition de EPA, un bureau d’études à fortes compétences spé cialiste des canaux chauds et des opérations de maintenance (MRO).



”Dans notre développement, nous mettons également l’accent sur la digitalisation et l’automatisation avec un site de e-commerce et une boutique en ligne qui donne accès à pas moins de 17 000 références livrables sous 48h” , souligne Guillaume Rabourdin. L’entreprise peut s’enorgueillir par ailleurs de proposer des produits 100 % ”made in France”.













