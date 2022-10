Publiscopie : Une large gamme de capteurs fiables et économiques pour la mesure de niveau

Leader sur la mesure de niveau radar avec notamment plus d’un million de capteurs déjà vendus, VEGA Technique propose une gamme complète de capteurs utilisés pour de multiples applications : surveiller un ré seau d’assainissement, un niveau de cours d’eau, le remplissage de cuves, etc.



UNE CaPaCITé D’INNOVaTION



L’entreprise se distingue aussi par sa capacité d’innovation. Ainsi, le capteur de process VEGAPULS 6X marque une réelle avancée. Deuxen-un, il peut en effet mesurer à la fois les niveaux de liquides, mais aussi les solides chauds, froids et corrosifs en vrac, sans distinction.



”Si nous avons cette capacité à fournir des produits particulièrement performants que nous sommes les seuls à commercialiser, certains capteurs comme le VEGAPULS 6X s’avéreront surdimensionnés pour un certain type d’applications”, indique Guy Deiber, responsable produits.



”C’est pour cela que nous disposons d’une gamme complète de capteurs dénommés Basic, proposés à un prix attractif tout en offrant un très bon niveau de performances. Ces capteurs sont suffisants dans le cas d’usages courants ne nécessitant pas de réglages avancés : mesures de cuves et bassins en plein air à température ambiante, mesure sans pression particulière, etc.”



COUVRIR TOUS lES BESOINS



Les capteurs à technologie sans fil radar 80 GHz composant la gamme Basic bénéficient d’une tenue en température jusqu’à 80 °C et d’une tenue en pression jusqu’à 3 bars. Ils disposent tous d’un indice de protection IP 66/67/68 qui les protège de la poussière et des projections d’eau.



Ils ont aussi en commun d’être particulièrement adaptés pour une mesure de niveau sans contact dans des cas simples à indice de protection élevé. Ils conviennent dans les applications de traitement de l’eau et la surveillance des cours d’eau mais aussi de gestion de stocks dans des cuves à l’atmosphère.



Les VEGAPULS 11/C11, qui offrent une plage de mesure jusqu’à 8 m et un angle d’émission de 8°, sont suffisants pour la mesure de solides ou de liquides présents dans des silos moyens, des cuves segmentées ou des réservoirs ouverts.



Les VEGAPULS 21/C21/C22/31 (plage jusqu’à 15 m) sont préconisés pour des petits silos ou des cuves ouvertes et la mesure de débit en canal ouvert, tout en garantissant une mesure fiable en cas d’immersion.



Enfin, dernier de la gamme, le VEGAPULS C23, avec sa focale de seulement 4°, est utile pour mesurer des niveaux dans des silos et cuves d’une hauteur pouvant aller jusqu’à 30 m.













