Publiscopie : Une large gamme d’outils qui facilite l’usinage de vos pièces en aluminium

Les constructeurs cherchent à diminuer le poids des véhicules en utilisant l’aluminium, l’un des matériaux les plus légers au monde. Et ce, pour des pièces très diverses comme le châssis, les panneaux internes, les carters du moteur et les boîtiers de batterie.



Avec une gamme d’outils couvrant l’ensemble des opérations, de l’ébauche à la superfinition, Sandvik Coromant permet aux acteurs du secteur de surmonter le défi technique que représente l’usinage de ces pièces. ”Contrairement aux offres concurrentes, nos outils ne nécessitent pas de réglages chronophages et permettent de produire des pièces en aluminium sans bavure, avec un coût à la pièce réduit”, indique Philippe André, responsable des usinages du secteur automobile de Sandvik Coromant.



UNE GAMME POUR L’USINAGE DES MATIÈRES ISO N



Sandvik Coromant, c’est une offre globale qui couvre toutes les étapes d’usinage des pièces automobiles en aluminium : fraisage, perçage, taraudage et alésage. ”C’est pourquoi l’on retrouve nos outils dans les usines automobiles du monde entier, de l’Europe à la Chine, du Japon aux États-Unis”, note Philippe André.



Une largeur de gamme qui a encore été renforcée, en 2022, par le rachat d’un fournisseur espagnol spécialisé dans l’outillage de haute précision pour l’usinage de l’aluminium et des composites. La société est désormais intégrée à Sandvik Coromant.



La gamme des fraises Sandvik Coromant M5 est ainsi spécifiquement conçue pour l’usinage de l’aluminium dans l’automobile. Sans réglage, elles permettent d’obtenir des états de surface quasi inégalés !



Pour le perçage et le taraudage, l’entreprise commercialise une gamme optimum de forets et tarauds qui couvre les besoins pour tous types de pièces auto. Et pour l’alésage de précision, des outils de pointe intégrant des têtes d’alésage haute performance offrent une productivité et une fiabilité inégalées pour la finition des trous dans les pièces en aluminium, comme les carters de moteur électrique.



UNE EXPERTISE PARTAGÉE AVEC LES CLIENTS



Grâce à une présence mondiale et des équipes techniques spécialisées dans le secteur automobile, Sandvik Coromant a accumulé des connaissances approfondies sur les applications d’usinage de pièces en aluminium.



”En réponse aux appels d’offres, nous pouvons recommander une stratégie d’usinage complète correspondant aux caractéristiques des pièces à produire, de la pièce brute à la pièce finie. Pour optimiser les outils, fournir une stratégie d’usinage qui réduise le temps de cycle et garantir ainsi que le résultat final soit de la plus haute qualité”, précise Philippe André.















