Publiscopie : Une géolocalisation 3d des personnels pour leur protection

Sysnav a développé une solution de géolocalisation de piétons, 3D et temps réel, basée sur un mini-boîtier électronique individuel intégrant de nombreux capteurs : accéléromètres, gyroscopes, baromètre, et capteurs de champ magnétique. L’entreprise normande installe désormais sa solution dans tous les environnements où le GPS est inopérant, et où l’installation d’infrastructures de géolocalisation par balises radio (Bluetooth, Ultra Wide Band , etc.) serait trop coûteuse. ” Depuis 12 ans, sous la direction du président-fondateur David Vissière, nous adaptons notre technologie en fonction des besoins spécifiques de chaque industrie et de ses contraintes ”, explique Nina de Murat, en charge du marketing.



PROTECTION DES TRAVAILLEURS ISOLÉS



Déjà testé dans une centrale nucléaire, le Personal Location Device (PLD) de Sysnav aide ainsi l’opérateur de maintenance à faire des relevés topographiques précis et rapides de ses travaux, tout en permettant d’enregistrer la trajectoire de l’agent afin de calculer son exposition aux rayonnements.



Dans d’autres sites complexes, de type pétrochimiques classés Seveso, alors que les personnels ne peuvent être ni vus ni entendus en cas d’explosion, d’incendie ou de fuite de gaz, la détection de l’absence de mouvement ou le signalement d’une chute accélèrent l’arrivée des secours.



L’équipement, qui se présente comme un boîtier à fixer à la cheville, ne nécessite aucune infrastructure. Connecté en temps réel, le PLD peut servir à guider son utilisateur vers un point d’intérêt, pour effecteur une opération de maintenance par exemple. Utilisé en mode différé, l’équipement permet l’enregistrement des données de géolocalisation dont l’analyse permettra, le cas échéant, l’amélioration des process industriels.













