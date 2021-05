Publiscopie : Une gamme de machines-outils multitâche et flexible

La gamme de machines de MCM, concepteur et fabricant de centres d’usinage hautement performants, est vaste et en mesure de satisfaire les exigences de production de tous les secteurs de la mécanique de précision. Sur le marché depuis 1978 (avec la filiale SAV en France depuis 1987), les centres d’usinage MCM disposent tous d’une broche horizontale, de 4 ou 5 axes, de la possibilité de multitasking (fraisage, tournage vertical, rectification, power skiving), de l’automation (systèmes multi-palette et FMS) et de la flexibilité de configuration.



QUATRE MODÈLES DE MACHINES



Clock EVO, nouvelle version de Clock, représente le nouvel état de l’art industriel pour les opérations d’usinage de pièces de moyenne et petite dimension (axe X de 800 à 1 200 mm). Dans la version à 5 axes, la table est tiltante.



Tank, meilleure vente de la marque MCM, est doté d’un axe X de 1 300 à 1 900 mm et d’une tête tilting pour les 5 axes. Son évolution Tank.G, optimisée pour le multitasking, assure une course de 2 000 à 3 000 mm en X.



Pour finir, JetFive représente un modèle extrêmement personnalisable, adapté aux usinages de grands composants (axe X > 3 000), disponible aussi avec des moteurs linéaires et des têtes bi-rotatives.



MCM produit ses machines entièrement en Italie. Dans ses établissements, elle conçoit et assemble les éléments clés de ses machines comme les broches (disponibles jusqu’à 30 000 tours ou un couple de 1 300 Nm), les têtes tilting et les plateaux, mais aussi les logiciels de supervision des systèmes de production, de diagnostic et de maintenance prédictive (jFMX et jFRX).













