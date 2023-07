Publiscopie : Une gamme complète de machines pour tous les types de bouchage

Groupe italien, AROL est l’un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de machines de bouchage et des périphériques associés pour les secteurs des boissons, des vins et des spiritueux notamment. L’entreprise propose des solutions de fermeture pour tous types de bouchons : vissés, liège naturel, aggloméré et synthétique, capsules aluminium, etc. ”En France, le principal marché concerne les vins et les champagnes. Nous commercialisons, par exemple, une machine d’embouteillage spécialement conçue pour le champagne. Peu de fabricants sont en mesure de fournir ce type de machine à l’usage très spécifique”, indique Virginie Cabaret, directrice générale.



UNE GAMME SPÉCIAL CHAMPAGNE



Nommée La Champenoise, en référence à la célèbre ”méthode champenoise”, la boucheuse proposée par AROL est destinée à l’application de bidules (capsules en plastique) et de bouchons couronnes spécifiques à cette méthode.



Différentes versions sont disponibles, notamment une entièrement lavable, car constituée de composants en acier inoxydable.



Les machines La Champenoise peuvent atteindre une production maximale de 12 000 bouteilles/heure, mais elles s’adaptent aussi aux lignes de production ayant des vitesses de fonctionnement inférieures.



DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANCÉES



Quant aux boucheuses Quasar, elles sont particulièrement adaptées au vin, au vin effervescent et à la bière, Elles garantissent une propreté maximale grâce à un système d’extraction de la poussière qui permet à la fois de prolonger la durée de vie des composants, et de minimiser la présence de poussière de liège.



Un dispositif d’élimination de l’oxygène du goulot de la bouteille équipé d’un circuit de lavage assure également une hygiène parfaite. De plus, les boucheuses Quasar sont entièrement lavables.



Différents modèles existent en configuration machine indépendante ou tourelle. Selon les besoins, elles peuvent être dotées de plusieurs têtes : jusqu’à 27 pour l’application de bouchons champignons, bouchons droits naturels et chapeaux champignons, et jusqu’à 30 têtes pour les bouchons droits naturels.



UN SERVICE APRÈS-VENTE RENFORCÉ



Ces machines, qui conviennent aussi bien pour les petites que pour les grandes productions, disposent aussi d’unités de compression en acier trempé et d’un système permettant de contrôler la profondeur d’insertion du liège.



AROL HEXAGONE a récemment renforcé ses équipes du service après-vente et développé son réseau commercial afin de consolider la présence du Groupe sur tout le territoire. Une forte hausse des demandes d’audits et d’interventions techniques vient valider cette nouvelle organisation.











