Publiscopie : Une forge hautement qualifiée pour vos pièces de sécurité

Abritant sous un même toit de multiples métiers et savoir-faire, à commencer par celui de la forge, Manquillet Parizel (MPS) apporte son expertise dans tous les milieux dits ”sévères”, en particulier dans le ferroviaire où elle est à même de fabriquer :



- Des pièces équipant le matériel roulant passager telles que des systèmes antiroulis, d’articulation, d’attelage automatique, de freinage;

- Des pièces bogie fret type Y25 avec suspension secondaire, de pivotement, de traction;

- Des pièces d’aiguillage pour TJD, TJS, montage calage à agrafe et de matériel pour la voie.



L’entreprise s’appuie non seulement sur sa spécialisation ferroviaire, mais apporte aussi flexibilité, rapidité de développement et connaissance de l’acier et de sa mise en forme.



8 M€ INVESTIS POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS



Pour ces raisons, de nombreux donneurs d’ordres lui accordent aujourd’hui leur confiance dans la réalisation d’un brut de forge de qualité, validé à partir d’une simulation 3D, pouvant ensuite être usiné, soudé, peint, assemblé selon la demande.



Bien implantée en France et en Europe, l’entreprise se tourne également vers les marchés plus lointains. Chez MPS, il n’existe pas de pièce, de série ou de matière type. Le forgeron a ainsi investi 8 M€ sur ces cinq dernières années en moyens de production pour élargir sa gamme de produits. Ce qui lui permet de livrer 1 500 références différentes chaque année.











