Publiscopie : Une entreprise d’utilité publique pour des résultats acoustiques garantis

Créé en 1976 par un ingénieur acousticien, Decibel France place l’expertise acoustique au cœur de son métier. ” Grâce à notre expérience et à notre réactivité, garantie par une proximité régionale, nous apportons aujourd’hui à nos clients – uniquement des professionnels – les solutions acoustiques de demain ”, souligne d’emblée Laurent Bidault, directeur général.



Entreprise 100 % française implantée au sein du bassin industriel lyonnais, Decibel France est un bureau d’ingénierie acoustique, aéraulique et vibratoire. Il intervient pour analyser l’impact sonore, modéliser, prescrire et installer des solutions acoustiques optimisées aussi bien pour l’industrie que pour le bâtiment ou l’environnement extérieur (bruits de voisinage).



” Depuis sa création, les équipes de Decibel France accompagnent les clients dans leurs projets de construction, d’aménagement d’espaces, d’implantation de machines et d’usines pour offrir les meilleures qualités acoustiques et ce, dans le respect rigoureux des règlementations.”



UNE GARANTIE DE FONCTIONNEMENT



Bien plus qu’un simple bureau d’études, Decibel est un expert acoustique ”de faisabilité”.



Doté d’importants moyens de développement et d’essais, il fournit et installe chez ses clients des solutions sur mesure, efficaces, sûres et écologiques (panneaux absorbants/ isolants, silencieux de ventilation et d’échappement, cadres acoustiques décoratifs), avec garantie de fonctionnement et de résultats (qualité de l’air, conformité aux normes, etc.), tout en tenant compte des spécificités des lieux, des impératifs de maintenance, de production, etc.



72 DB D’ATTÉNUATION, EN LABORATOIRE



Avec ses 26 ingénieurs et techniciens se déplaçant sur site, Decibel France opère sur les marchés français et limitrophes (Belgique, Suisse, Italie...), et accompagne ses clients de bout en bout, depuis l’analyse des besoins jusqu’à l’installation et au suivi des solutions fournies, selon un principe ”d’interlocuteur unique qualifié”. ” Nous couvrons toutes les fréquences sonores et nos solutions atteignent jusqu’à 72 dB d’atténuation (en laboratoire).”



En outre, ” grâce à sa société sœur, SAI , Decibel France peut suivre ses clients à l’export avec des prestations complémentaires en acoustique, aéraulique et filtration, en particulier pour le secteur de la production d’énergie ”.













