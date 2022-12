Publiscopie : Une énergie fiable et durable, même en conditions extrêmes

”Nous accordons une grande importance à la valeur ajoutée technique, explique William Boersma, directeur commercial de Williamson Électronique. Les industriels de l’aéronautique et de la défense, notamment, savent que nous sommes en capacité de répondre à des demandes pointues, en termes de résistance aux températures extrêmes, aux chocs et autres environnements sévères.”



Cette reconnaissance vaut aux systèmes d’énergie autonome de Williamson Électronique d’équiper, par exemple, des dispositifs embarqués sur des lanceurs spatiaux, ainsi que les balises de détresse d’avions civils et militaires. Mais les domaines d’application sont très variés : océanographie, météorologie, plateformes offshore, ”sans oublier la domotique, où nous sommes présents chez de grands acteurs du marché”, précise William Boersma.



ExPERTISE éLECTROChIMIQUE



La société a été fondée en 1979 à Nantes, où elle est toujours basée. Son bureau d’études lui confère une maîtrise complète de la chaîne de conception d’une batterie : sélection des modules électrochimiques adaptés, design électronique (hardware, software et routage), conception mécanique 3D, essais de validation et qualifications.



Par ailleurs, ”nous disposons d’un stock de plusieurs centaines de milliers de cellules disponibles à la distribution et d’un choix important de packs standards Li-ion et lithium homologués au transport UN 38.3, note William Boersma. Même sur les piles nues, nos clients peuvent s’appuyer sur notre solide expertise électrochimique, et nous restons extrêmement rigoureux sur les questions de traçabilité et de respect des réglementations applicables aux transports.”













