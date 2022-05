Présentée au dernier salon FIP et dans les showrooms de FARPIF-RANCE, la nouvelle cellule de production et d’injection développée par l’entreprise intègre le recyclage des matières premières biocomposites et biosourcées. ”Nous souhaitons proposer à nos clients des solutions écoresponsables. Cette presse à injecter s’inscrit dans cette démarche”, indique Cécile Ducret, responsable marketing.



La machine réintègre les broyés (chutes, rebuts, carottes) dans le process d’injection de pièces grâce à un double système : l’un avec dosage volumétrique en ligne, l’autre avec dosage gravimétrique directement au-dessus de l’unité d’injection. Il n’y a donc pas de perte de matière première. Cette cellule, qui consomme peu d’énergie, dispose aussi d’une fonction de décontamination permettant d’éliminer les métaux, la poussière et l’électricité statique.



UN CONCEPT DE MICROFACTORY



À cette cellule de production peuvent s’ajouter des convoyeurs et des systèmes de conditionnement pour obtenir une ligne de production complète.



FARPI-FRANCE complète son offre avec des logiciels des systèmes de supervision et peut aussi prendre en charge des opérations de télémaintenance. ”Nos techniciens peuvent prendre en main la machine du client à distance pour la paramétrer ou bien ils peuvent plus simplement les conseiller sur les bons réglages à effectuer au regard des informations collectées” , précise Cécile Ducret.



L’entreprise s’entoure par ailleurs de partenaires fidèles et compétents afin de proposer des solutions répondant à toutes les problématiques de production.













