Publiscopie : Une caméra à ultrasons pour détecter rapidement les fuites d'air comprimé

Basée sur les ultrasons, la caméra d’imagerie acoustique FLIR Si124 permet de localiser les fuites dans les réseaux d’air comprimé ou de détecter les décharges partielles des systèmes électriques à haute tension.



Cette technologie nouvelle et performante intègre 124 microphones, et produit une image acoustique précise qui affiche visuellement le débit des fuites et l’estimation du coût, même dans les environnements industriels bruyants. C’est une solution qui ne demande aucune formation et qui permet d’identifier les problèmes jusqu’à dix fois plus rapidement qu’avec des méthodes traditionnelles.



UN ROI TRÈS RAPIDE



”Cette caméra peut aider à réduire les factures énergétiques des installations et éviter les dépenses liées aux remplacements de compresseurs, précise Éric Le Corre, son directeur général. Les retours sur investissement chez nos clients sont spectaculaires. Encore plus aujourd’hui, avec l’aug mentation des prix de l’énergie !”



Créée en 2004, France Infra Rouge est spécialisée en solutions thermographiques et en infiltrométrie pour l’industrie. ”Nous avons été parmi les premiers à utiliser les caméras thermiques pour ce type de problématiques” , confirme Éric Le Corre.



De l’audit à la maintenance, l’entreprise propose la solution adaptée pour lutter contre les incendies, les intrusions, les fuites de gaz ou énergétiques des bâtiments.



”Outre nos prestations (études d’implantation, sélection des solutions, etc.), nous assurons la distribution de matériel (vente ou location), la formation ou le contrôle d’étalonnage des instruments.”













