Publiscopie : Une balise et une application DATI-PTI simples, économiques et fiables

Toute entreprise a l’obligation d’équiper ses travailleurs évoluant seuls sur le terrain d’un équipement PTI (protection du travailleur isolé). Ceux-ci peuvent en effet être exposés à des risques divers : accidents, agressions, problèmes médicaux soudains, etc.



D’autres sociétés choisissent d’équiper leurs collaborateurs simplement pour qu’ils soient protégés et rassurés. ”Chez My Keeper, nous proposons deux solutions destinées à équiper les professionnels, indique Évelyne Demarchez, la présidente. D’une part, la balise DATI Athéna, qui est un dispositif clé en main associant un déclencheur d’alertes manuelles et un diffuseur d’alarmes sonores. Et, d’autre part, l’application mobile DATI-PTI, qui est aujourd’hui la solution la plus fiable et la plus compétitive du marché.”



La certitude d’être secouru



La balise DATI Athéna (technologie GSM) est une centrale de communication qui automatise la chaîne de traitement des alertes.



Elle est notamment équipée d’un bouton SOS qui permet de lancer l’alerte, et est aussi pourvue d’un détecteur de perte de verticalité et d’absence de mouvement qui détecte si une personne chute et reste immobile un long moment. L’application pour smartphone DATI-PTI transforme, elle, un simple mobile en dispositif d’alerte.



L’utilisateur, qui est géolocalisé en permanence, peut déclencher manuellement ou automatiquement une alerte en cas de situation d’urgence. La chaîne d’alerte, destinée à orienter les alertes vers un centre de téléassistance qui transmet ensuite celles-ci aux secours appropriés, est la même que sur les balises, garantissant ainsi une intervention rapide.











