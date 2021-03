Publiscopie : Une automation industrielle performante doit intégrer le facteur humain

” Nous dépassons le développement de chaque solution client en intégrant systématiquement le facteur humain ”, affirme Mathilde Marchand, P-DG d’Innovtec Industries.



Positionnée comme un acteur majeur de l’automation industrielle, l’entreprise conçoit et réalise des machines spéciales et des îlots de production automatisée.



Forte de ses 38 collaborateurs, elle met en œuvre toutes les compétences nécessaires, du bureau d’études à la conception, en passant par la fabrication, les tests, la livraison et la mise en œuvre sur site : ” Nous faisons partie des gens qui ont amené les robots dans les usines, mais notre philosophie est aussi de réconcilier l’homme et la machine. Nous travaillons pour la performance industrielle et pour le confort des opérateurs ”, précise Mathilde Marchand.



AIDER LE CLIENT À CONSTRUIRE SON BESOIN



Cela se traduit notamment par la prise en compte de l’ergonomie du poste de travail pour faciliter l’accessibilité aux opérateurs et réduire la pénibilité ou l’optimisation des phases manuelles complexes, tout en développant la flexibilité de production. ” C’est parce que nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients que nous savons développer des machines sur mesure, capables de résoudre les problématiques les plus complexes ”, complète Mathilde Marchand.



L’écoute attentive du client et les compétences intégrées des équipes (automaticien, roboticien, spécialistes sectoriels, etc.) complètent le savoir-faire et l’expérience d’Innovtec, pour développer cette approche modulaire spécifique et aider le client à construire son besoin.













