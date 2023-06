Publiscopie : Une approche globale pour optimiser vos process d’usinage

L’aéronautique fait face à des défis sans équivalent, du fait des hausses de cadence de production et de la complexité des pièces, avec des règles strictes de contrôle qualité, dans des matières souvent difficiles à usiner, comme les matériaux composites pour les pièces structurelles des avions.



UN ACCOMPAGNEMENT SUR LES PROCESS INDUSTRIELS



”Face à ce challenge quotidien et à cette exigence de production zéro défaut, Sandvik Coromant se positionne en véritable partenaire et fournisseur de solutions d’usinage dédiées pour nos clients: des outils, bien sûr, mais également des solutions en amont, lors des phases design et planning du process industriel, un accompagnement en matière de software, avec par exemple le logiciel Web CoroPlus®Tool Library pour gérer les bibliothèques d’outils et assemblés d’outils, et toute une gamme de services”, explique Sébastien Jaeger, Product Manager Turning Europe.



Ainsi, pour l’usinage complexe des matériaux composites, Sandvik Coromant propose un accompagnement complet pour garantir un usinage parfait sur pièces réelles: élaboration de la solution process, réalisation de tests dans les Coromant Centers, programmation de la machine-outil, etc. ”Nous avons récemment proposé ce type d’accompagnement global à l’un de nos clients dans le cadre du lancement d’un nouvel avion intégrant de nombreuses innovations technologiques”, précise Mohamed Hammadi, Global Frame Assembly & Composite Manager. Sandvik Coromant peut même s’engager, si le client le souhaite, sur un coût de production à la pièce.



Sur demande, l’équipe Engineering Project est en capacité d’élaborer un process complet d’usinage à partir d’un modèle de pièce 3D fourni par le client. ”Nous programmons le parcours outils et les conditions de coupe pour fournir une solution directement opérationnelle”, note Mohamed Hammadi.



Au-delà du seul usinage, les clients peuvent faire appel aux experts du service Lean Manufacturing pour fluidifier l’ensemble de leurs process internes, dans une logique d’amélioration continue.



UNE NOUVELLE VERSION DU SITE



Ouvert à tous, le site www.sandvik. coromant.com propose aux acteurs de l’aéronautique une vue à 360° sur les solutions d’usinage développées pour chaque composant de moteur d’avion, ainsi que des webinaires de formation avec nos experts et des articles de presse. ”Il a été récemment mis à jour et intègre désormais les composants en matériau réfractaire ainsi qu’en titane.”











Voir la version imprimable