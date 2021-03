Publiscopie : Un vaste choix de robots reconditionnés pour vous

Robustes, véloces, précis, Roboteam est en mesure de vous fournir les robots qu’il vous faut pour tout projet de soudure, manutention et assemblage de composants.



L’entreprise vend des robots d’occasion rénovés qui constituent une alternative très intéressante par rapport à un investissement dans un robot neuf, comme le souligne Jean Droulez, commercial : ” En s’équipant d’un robot recon ditionné à moindre coût, l’amortissement et la rentabilité sont très rapides. Nous sommes capables de partir d’un cahier des charges très succinct et de proposer le robot dont le client a réellement besoin.



Roboteam travaille avec des marques réputées –Yaskawa, ABB, Fanuc, Kuka, Comau –, et dispose de nombreuses pièces détachées. Les robots bénéficient tous d’une garantie de 24 mois, un gage de sérénité supplémentaire.



DES SERVICES ET UN ACCOMPAGNEMENT



La valeur ajoutée de Roboteam réside également dans les services proposés. Les techniciens se déplacent en effet dans toute la moitié nord de la France et s’occupent de l’intégration sur site, de la mise en route et de la programmation.



L’étude et la conception de préhenseurs et de câblages spécifiques font aussi partie des prestations possibles. ” Nos maîtres-mots sont : esprit d’équipe, technicité, proximité et réactivité ! ”, souligne Jean Droulez. Adossé à l’intégrateur Sigma, Roboteam peut désormais s’appuyer sur la force d’un groupe expert en automatisme, robotique, courant faible, électricité et informatique industrielle.













