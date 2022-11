Publiscopie : Un traitement sélectif de pièces métalliques économique et écologique

Le groupe Aalberts ST est un acteur mondial du traitement de surface et de l’anodisation, avec 80 usines dans le monde. En France, l’un des sites est spécialisé dans le traitement sélectif de surface de pièces en série, une solution avantageuse.



”À la différence des bains, qui traitent une pièce dans sa totalité, nous allons traiter une ou plusieurs zones fonctionnelles de celle-ci afin de lui donner des propriétés anticorrosion, antiusure ou bien d’isolant électrique. Nous travaillons sur des pistons, des blocs de frein, des colonnes de direction et des vannes EGR”, explique Steven Leroux, directeur de site.



”Le traitement sans masquage est extrêmement rapide puisque celui-ci s’effectue en moins d’une minute. De plus, lors des opérations de dorures ou d’argentures, il n’y a aucune déperdition de matière. Les coûts sont donc réduits.”



le choiX des prestAtions



Intitulé SELGA-COAT®, ce process de traitement sélectif permet également de réaliser des économies sur les consommations d’électricité (9 kWh par m2 de métaux traités) et d’eau (1 l/m2 seulement). Les rejets de produits chimiques sont, eux, très faibles, et par rapport aux bains, les émissions de CO2 sont 60 % moins élevées.



L’entreprise propose, en France et à l’international, une prestation complète à ses clients, de la définition des besoins jusqu’au développement de l’outil qui va traiter les pièces. Elle offre ensuite deux possibilités : soit l’usine Aalberts ST procède au traitement de surface et retourne ensuite les pièces à son client, soit les équipes se rendent sur le site du donneur d’ordres et installent une machine complète de traitement sélectif.













