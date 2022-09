Publiscopie : Un système filtrant à ventilation assistée performant avec les casques x-plore 8000

” Chez Dräger, nous concevons et produisons des casques et dispositifs qui contribuent à protéger et à sauver des vies, explique Nadège Grandvoinnet, chef de produit gamme protection filtrante . C’est le cas notamment de la gamme de casques de protection Dräger X-plore® 8000 équipés du système filtrant à ventilation assistée .”



UN MAXIMUM DE CONFORT RESPIRATOIRE



En effet, pour se protéger des fumées ou des produits toxiques présents dans les industries lourdes et chimiques ou bien encore des émanations nocives dans les cabines de peinture, un dispositif efficace répondant aux normes de protection TH3 s’impose. ” La ventilation vient en quelque sorte remplacer le poumon humain et garantit au porteur du masque de respirer en toute sécurité. Le moteur qui fait fonctionner le système apporte une légère surpression et adapte le débit d’air en permanence afin d’offrir un maximum de confort respiratoire ”, souligne Nadège Grandvoinnet.



Avec les casques Dräger X-plore® 8000 l’entreprise propose une nouvelle gamme de pièces faciales robustes, polyvalentes et au design moderne.



Cette solution offre une protection non seulement de la tête, du visage et des yeux, mais également auditive. Casque et unité moteur se raccordent intuitivement grâce à un tuyau enclipsable. Pour ajuster le casque il suffit de régler la crémaillère et son enfoncement selon sa physionomie. Vous pouvez également adapter l’orientation du flux d’air à l’intérieur de la coiffe pour un confort accru.



Dräger offre la possibilité à ses clients, grâce à sa gamme étendue d’accessoires, de disposer de casques qui conviendront parfaitement à leurs besoins individuels.



UNE GAMME D’UNE GRANDE MODULARITÉ



” La modularité de la gamme Dräger X-plore® 8000 est effectivement l’un de ses atouts majeurs”, ajout e Nadège Grandvoinnet. Ainsi, il est possible de composer un casque ou un système complet sur mesure en mixant différentes options. Vous pouvez choisir le type de filtre, le moyen de transport du système filtrant, les batteries et chargeurs mais aussi le modèle de tuyau. Il existe par ailleurs différents types de cagoules, capes et écrans de protection.



Enfin, un casque de protection avec visière relevable et une combinaison associant un casque de sécurité ou un casque anti-heurt Dräger X-plore 8000 avec une cagoule permettent de faire face à des situations difficiles en protégeant efficacement la tête, les voies respiratoires et les yeux.



Ces casques sont également compatibles avec le système à adduction d’air comprimé Dräger X-plore® 9300.











Voir la version imprimable