Publiscopie : Un système de parafoudre pour chaque équipement !

Spécialiste des solutions pour la protection des équipements électriques contre les surtensions transitoires dues à la foudre, CITEL enrichit constamment sa gamme de parafoudres. Si, à l’origine, l’entreprise fournissait essentiellement les opérateurs télécoms, elle a su se diversifier et accompagner les récentes évolutions technologiques.



Aujourd’hui, sa très large gamme (près d’un millier de références) protège aussi bien les équipements industriels, les réseaux de téléphonie mobile, les réseaux de données informatiques que les installations photovoltaïques.



DEUX NOUVELLES GAMMES



De nombreux appareils connectés utilisent maintenant le système PoE ( Power over Ethernet ) qui réunit dans un seul câble un signal Ethernet et l’alimentation électrique. C’est le cas, notamment, des millions de caméras de télésurveillance installées dans nos villes.



Pour éviter toute interruption dans leur fonctionnement, CITEL propose des solutions de parafoudres de dernière génération assurant une conformité Ethernet catégorie 6A et PoE++.



Autre segment en forte croissance pour CITEL : la protection des ESS ( Energy Storage System ), des systèmes sensibles aux surtensions transitoires. ”Cela constitue un défi technique, en raison de fortes puissances en jeu. Les batteries de stockage peuvent développer des courants de 1 000 volts, sous des tensions continues très élevées. Nous déployons désormais des parafoudres spécifiques pour répondre à la demande des acteurs de ce marché”, explique Christian Macanda, responsable produits.













