Publiscopie : Un support modulable qui sécurise transport et stockage

Avec le Smart Dolly Pack, la société Smart-Flow crée un nouveau type de support logistique modulable. Mobile, pliable et verrouillable, il se monte et se démonte facilement, pour disposer en quelques minutes d’une solution optimale pour stocker et transporter les marchandises de manière sécurisée.



Le Smart Dolly Pack a été développé pour répondre aux besoins des acteurs du retail alimentaire et non-alimentaire : ” Avec cette solution, on supprime les caisses US et les palettes en bois , précise Didier Maréchal, responsable retail France. Le destinataire n’a pas besoin d’être un expert en logistique et son travail de mise en rayon doit être facilité au maximum. ”



créer son propre module de stockage



Le Smart Dolly Pack se compose de trois éléments : une base montée sur roues (ce qui facilite sa manipulation), une ceinture pliable et une coiffe. La base peut également accueillir des bacs plastiques de 600 x 400 mm et 400 x 300 mm. La coiffe facilite l’empilement des packs. Les éléments peuvent être combinés pour créer vos propres modules de stockage.



Le Smart Dolly Pack a été conçu pour s’adapter à de multiples configurations, garantir une parfaite stabilité et éviter tout risque de basculement lorsqu’il est manipulé.



De plus, un système de verrouillage a été ajouté aux quatre coins, sur la coiffe et sur la base pour consolider l’ensemble.



réutilisable sur une longue période



Enfin, le Smart Dolly Pack permet de préparer facilement la mise en rayon directement dans l’entrepôt (en attribuant par exemple un bac par rayon). Pour réduire l’encombrement dans les réserves, le système Smart Dolly Pack a été conçu au format 600 x 800 mm.



Cela permet aussi de gagner un maximum d’espace pendant le transport, et donc de minimiser les coûts et réduire l’empreinte carbone. ” Sans oublier que c’est une solution réutilisable sur une longue période, ce qui engendre moins de déchets et réduit les coûts de logistique, ” complète Didier Maréchal.











Voir la version imprimable