Publiscopie : Un siècle d’expertise franco-suédoise pour façonner l’industrie de demain

Première entreprise suédoise installée sur le territoire français, en 1907, Alfa Laval compte aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs dans l’Hexagone.



”Le 1er site de production ouvre à Nevers en 1947. Il existe toujours et fournit aujourd’hui le monde entier en échangeurs de chaleur spiralés”, raconte Jean-Jérôme Semat, directeur Alfa Laval France & North West Africa.



DES SAVOIR-FAIRE DE POINTE



En 1989, le Groupe fait l’acquisition du fabricant de filtres à carburants Moatti puis, en 1998, de l’usine de Vicarb, basée à Fontanil-Cornillon, en Isère. ”L’usine du Fontanil produit des échangeurs à plaques soudées, adaptés à des tâches particulièrement exigeantes, avec des fluides agressifs ou des pressions très élevées, dans des activités aussi diverses que les biocarburants, le chauffage urbain, la pétrochimie ou le traitement de l’eau. Elle est certifiée ISO 50001 depuis 2022.”



En 2005, Alfa Laval rachète également la société Packinox basée à Chalon-sur-Saône et spécialisée dans la fabrication d’échangeurs de chaleur de grande taille pour l’industrie des hydrocarbures.



Ces sites concentrent les savoirfaire de pointe nécessaires pour fournir toutes les industries en échangeurs de chaleur répondant parfaitement à leurs exigences spécifiques.



EN ROUTE VERS L’INDUSTRIE 4.0



Alfa Laval s’engage pour une industrie décarbonée et investit sur ses sites français pour accompagner l’évolution des marchés. ”Nous avons installé une ligne de soudage laser de haute précision à Chalonsur- Saône. Outre des gains de productivité et de performances des échangeurs, ce nouvel équipement permet de faire évoluer les capacités et de développer de nouvelles applications dans le stockage des énergies renouvelables, éolienne ou solaire.”



Le site du Fontanil a également bénéficié d’un investissement important pour produire des échangeurs à circuit imprimé (PCHE) destinés à être utilisés comme prérefroidisseurs dans les stations de ravitaillement en hydrogène.



Enfin, à Nevers, l’entreprise fait évoluer ses gammes d’échangeurs spiralés pour répondre à de nouveaux défis : fabrication des bioplastiques, captage, stockage, transport et valorisation du CO2.



UNE ENTREPRISE DE SERVICE



Le service est essentiel pour assurer des performances optimales aux échangeurs thermiques durant tout leur cycle de vie, donc une meilleure durabilité. Plus d’une trentaine de techniciens Alfa Laval sont répartis sur le territoire pour intervenir chez les clients, en plus de 3 centres de services spécialisés à Marseille, Rennes et Grenoble.



De la maintenance préventive au reconditionnement et à la mise à niveau des équipements, les services Alfa Laval garantissent des performances exceptionnelles et une empreinte environnementale réduite.











