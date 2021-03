Publiscopie : Un profil sur mesure en moins de 10 jours : record battu par prodex !

”Notre force, c’est la fabrication d’outillage d’extrusion sur mesure en interne, insiste Cyril Mérand, directeur général de Prodex. Ainsi à partir d’un plan et/ou de spécifications clients, nos spécialistes outillage sont capables de réaliser une nouvelle filière et des prototypes en moins de 10 jours et à partir de 300 €"



PRODUITS À HAUTE TECHNICITÉ



L’entière maîtrise de la chaîne confère à Prodex une très grande réactivité. Avec ses logiciels de CAO, son atelier de petites et moyennes séries entièrement intégré et ses machines à commandes numériques, l’entreprise chartraine est un partenaire reconnu des bureaux d’études pour réaliser des profilés de différentes couleurs, densités ou matières ; le profil peut aussi être co-extrudé pour proposer des joints multi-duretés ou multicolores.



L’atelier de finition permet de percer, adhésiver, couper et souder en cadres ou en anneaux.



ALIMENTAIRE OU FEU : AUX NORMES !



Prodex conseille ses clients pour les choix de matières adaptées à leurs besoins et à leurs contraintes. Les matières Prodene répondent aux normes alimentaires (CE, FDA…), feu-fumée (EN 45545, UL 94, EN 13501), Atex, etc.



Ce spécialiste de l’élastomère vend par ailleurs quelque 500 profils standard sur stock, au travers de www.profilesmarket.com, son site e-commerce.













