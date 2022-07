Publiscopie : Un plancher double fil ultra résistant pour sécuriser le stockage

Fabricant industriel français de panneaux serruriers, Cermast Industrie a conçu un platelage tout fil faisant office de plancher métallique. Il est destiné à sécuriser les racks de stockage dans les entrepôts logistiques.



” Bien souvent, les palettes, fûts et cartons sont posés à même les deux lisses (rails) d’un rack. Si le cariste a mal positionné les charges, le risque de chute est grand , explique Alexandre Petitot, technico-commercial. Notre platelage breveté double fil s’ins talle aisément et rapidement sur le rack. Il assure une bonne répartition des charges. ”



Ultra résistant, avec une rigidité renforcée grâce à l’assemblage par soudage de deux panneaux, le platelage peut supporter des charges de 500 ou 800 kg selon le modèle.



DES ATOUTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE



Cette nouvelle conception en panneaux tout fil, plus ajourée, répond mieux aux attentes des utilisateurs. Le manutentionnaire peut vérifier d’un coup d’œil si la marchandise est bien positionnée.



Si des sprinklers se déclenchent dans l’entrepôt, l’eau peut s’écouler facilement. La poussière ne peut pas se déposer ni s’accumuler sur les fils.



Avec le plus grand parc machines d’Europe (16 machines réparties sur deux sites), ses stocks importants et une grande disponibilité des produits, Cermast Industrie est, par ailleurs, en mesure de livrer rapidement, partout en France.













