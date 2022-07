Publiscopie : Un partenaire unique pour des solutions logistiques optimisées

Les entreprises Gamma-Wopla et Smart-Flow forment un groupe pour le développement et la production de solutions logistiques, de produits d'emballage et de supports de charge (bacs en plastique gerbables, empilables, emboîtables et pliables, box-mobiles, palettes et containers en plastique, etc.).



INNOVER POUR RÉPONDRE AUX NOUVELLES DEMANDES



Avec son site de production basé en Belgique, Gamma-Wopla a doublé ses capacités de production, s’étendant sur plus de 10 000 m2. Cela lui permet de répondre aux nouvelles demandes du marché : ” L’automatisation de la logistique et le développement des ventes par Internet exigent innovations et réactivité , analyse Didier Maréchal, responsable retail. Tout en contribuant à proposer des solutions respectueuses de l’environnement et réutilisables, en particulier face à la pénurie de palettes bois. ”



DEUX SOLUTIONS LARGEMENT PLÉBISCITÉES



Domino’s Pizza livrait sa pâte fraîche en magasin dans des plateaux contenant entre 6 à 10 pâtons (un schéma logistique qui consistait à transporter près de 80 % de vide). Afin d'optimiser la livraison, la marque a développé un moule pour un bac plastique spécifique. Avec ses 18 bols intérieurs arrondis, il contient trois fois plus de pâte à pizza. ” Le concept a été créé, testé et validé par le bureau d'études de GammaWopla en collaboration étroite avec Domino's Pizza France, précise Didier Maréchal.



Au total, plus de 75 000 bacs sont produits et livrés aux 450 magasins Domino's Pizza en france. La même quantité devrait être mise en place au Benelux d'ici la fin 2022 .”



Autre solution plébiscitée : la conception de palettes plastique légères chez Auchan Retail France. Pour diminuer les accidents du travail et les TMS causés par des gestes répétitifs, l'enseigne a décidé d’abandonner la palette bois (qui pèse près de 25 kg). ” L’enseigne a conçu, avec Smart-Flow, des palettes plastiques avec un poids divisé par deux, un réel avantage pour les collaborateurs”.



Elles sont utilisées par l’ensemble des opérateurs, en logistique et en magasin, et sont réutilisables. ” Elles ont été personnalisées avec le logo Auchan Logistique, pour les identifier et les récupérer dans le cadre de la reverse logistique ”, complète Didier Maréchal.













Voir la version imprimable