Publiscopie : Un nouveau skateboard électrique français fabriqué en composites

Alors que son premier modèle SL-01 est sorti l’été dernier, EMI prévoit déjà le lancement de son second modèle, Mountainboard, au printemps 2022.



Toujours en quête de nouveauté et de challenge, cette société familiale, créée en 1995 dans la région des ”trois frontières” (France/Allemagne/Suisse), est spécialisée dans l’injection de pièces techniques, la fabrication d’outillages et le développement d’ensembles et de sousensembles personnalisés.



Grâce à sa maîtrise de l’injection hybride (Organosheet), EMI s’est lancée dans le développement et la fabrication d’un skateboard électrique made in Alsace.



UNE FABRICATION EN UN SEUL CYCLE



Quel meilleur exercice que le lancement d’un produit propre pour se mettre à la place de ses clients ?



C’est de cette idée qu’est partie EMI pour le développement de son produit. L’entreprise, qui maîtrise l’injection hybride depuis plusieurs années et qui l’a notamment mise en application pour la production d’une pièce de structure pour le constructeur automobile Porsche, a développé une planche en matrice polyamide renforcée fibres de verre, dont la fabrication se fait en une seule opération, selon la technologie Organosheet.



Ce procédé, qui permet de thermoformer et de surmouler la planche en un seul cycle, pousse la fonctionnalisation encore plus loin en intégrant deux platines en métal servant à la fixation des trucks. Le surmoulage se fait simultanément à l’opération de thermoformage.



Commercialisé sous la marque OKMOS, ce e-skateboard concrétise l’aboutissement d’un grand défi et fait la fierté des équipes.













