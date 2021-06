Publiscopie : Un nouveau département prototypage de vitrage automobile chez AGC Glass

15 jours gratuits et sans engagement

Vous cherchez un partenaire pour fabriquer vos échantillons ou prototypes de vitrage automobile ? AGC Automotive a créé un département dédié qui vous apporte la solution que vous attendez.



Son offre ? Développer et fabriquer des vitrages pour véhicules anciens, des prototypes pour concept cars, des échantillons personnalisés.



des vitrAges high tech pour tout véhicuLe



AGC Automotive a les capacités d’intégrer des nouvelles technologies dans tous ces types de vitrages. Que ce soit pour des pièces uniques ou des petites séries, l’entreprise équipe aussi bien les voitures particulières que les autres agents de la mobilité (bus, trains, tracteurs, etc.). Son avantage ? Numéro 1 mondial du vitrage automobile, AGC Automotive maîtrise les exigences qualité des constructeurs automobiles et garantit des produits respectant les normes en vigueur. Vous êtes intéressé ? Un seul contact : prototyping-service@agc.com













