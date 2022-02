Publiscopie : Un marteau et un maillet deux-en-un pour des frappes puissantes et sûres

Présents dans tous les ateliers, les marteaux et maillets sont utilisés quotidiennement et fortement sollicités.



L’entreprise MOB propose aujourd’hui un marteau deux-en-un qui associe dans un même outil un côté maillet et un côté marteau. ” Frapper fort sans abîmer la pièce est souvent une gageure , déclare Élisabeth Lelong, chef de produit industrie de la marque MOB. À la grande qualité de notre Marteau Duo est ajoutée une puissance de frappe inégalée, identique à celle d'un rivoir. Que ce soit du côté maillet, composé de nylon pour procéder à des frappes fortes sans abîmer les pièces, ou bien du côté marteau, pour frapper sur des burins, des chasse-goupilles ou bien pour déplacer des assemblages, vous appliquez la même force .”



puissance incomparabLe et grande fiabiLité



Ce qui distingue ce marteau breveté et testé auprès des utilisateurs et lui permet de développer une telle puissance, c’est notamment la qualité de son emmanchement.



Celui-ci est réa lisé par une machine hydraulique, et un capteur d’effort mesure, unitairement, sur chaque exemplaire, la puissance d’emmanchement. Ensuite, un capteur de pression contrô le la mise en place de la rés ine.



Les performances à l’arrachement sont 400 % au-dessus des normes en vigueur et sont la marque de fabrique de MOB outillage. Cette technique, contrairement aux emmanchements en acier, offre à la fois puissance et grande sûreté de fixation.



À noter aussi que grâce à ses surfaces situées de part et d’autre de la tête du marteau, il est possible de procéder à des frappes latérales.



un manche révoLutionnaire



Autre innovation MOB qui contribue au confort de frappe, son manche composite Carbon quadri-matière. Ce dernier est composé d’une â me incassable en fibre de verre, de deux barreaux de fibre de carbone, de polypropylèn e antivibration avec une surinjection en é lastomè re pour le grip.



” Avec ce manche, le Marteau Duo garantit une frappe sè che et pré cise. L’utilisateur peut également saisir le marteau sur toute la longueur avec un risque de casse nul. Contrairement aux grips en caoutchouc, son grip spécial n’engendre, de surcroît aucun risque d’ampoules aux mains ”, affirme Élisabeth Lelong.



Outil deux-en-un, le Marteau Duo évite aux utilisateurs d’avoir en même temps un marteau et un maillet dans leur boîte à outils. Un aspect très utile notamment pour les techniciens itinérants.













