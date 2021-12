Publiscopie : Un laboratoire qui détecte plus de 1 500 composés dans l’air

Membre du réseau Eurofins, leader mondial des tests de produits alimentaires, environnementaux, pharmaceutiques et cosmétiques, et des services de CRO agroscience, le laboratoire Eurofins Analyses de l’Air accompagne les établissements recevant du public (ERP) dans leur démarche de contrôle réglementaire de la qualité de l’air.



Eurofins Analyses de l’Air propose une solution clés en main, Pollu’Air®, premier kit référencé conforme au cahier des charges de l’Ineris et compatible ”auto-évaluation”. Le kit Pollu’Air® permet aux ERP de réaliser, de façon simple et fiable, des mesures indicatives du benzène et du formaldéhyde.



PRÉLÈVEMENT PAR CANISTER



Benzène et formaldéhyde appartiennent à la famille des COVs (composés organiques volatils), polluants nocifs pour l’environnement et l’homme. L’identification des COVs est aussi proposée par Eurofins Analyses de l’Air via le prélèvement par canister (conteneur dépressurisé où l’air, ou le gaz, est piégé). Cette méthode, novatrice et simple, permet de quantifier avec précision des polluants présents en très faible concentration, de 0,1 à 0,3 µg/m3. Eurofins Analyses de l’Air travaille sur plusieurs matrices : rejets gazeux, air des lieux de travail, pollutions et retombées atmosphériques, gaz de sol, air intérieur. Plus de 1 500 polluants (métaux lourds, poussières, dioxines, silice, HAP, etc.) peuvent ainsi être détectés, quel que soit le contexte (industries, effluents gazeux, exposition en ERP, etc.).













